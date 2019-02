Vaart zat er goed in bij bonte avond Budel-Schoot

Een terugkerend item waren de Limburgse roots van de nieuwe Cranendonckse burgemeester Roland van Kessel. Ook de gemeente zelf zorgde voor de nodige inspiratie. Zo ook bij John Govers, die als gemeentewerker in de ton stond. Of het nu gepland was of niet, zijn entree was ronduit hilarisch. Govers was zijn spiekbriefje vergeten en moest in de coulissen op zoek naar het ‘kapstokje’ voor zijn geslaagde grappen over het wel en wee in gemeenteland.