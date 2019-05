Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende denken na over fusie

De fusie is een aanbeveling uit een rapport van het bureau Berenschot. Berenschot was door de 3 gemeenten gevraagd te onderzoeken hoe zij hun sinds 2016 bestaande samenwerking het beste kunnen voortzetten. En dat is dus volgens het bureau door nadrukkelijk voor elkaar te kiezen. Dan kunnen de gemeenten de bedreigingen en problemen die op hen afkomen beter het hoofd bieden. Bovendien kunnen ze als 1 gemeente beter hun ambities verwezenlijken.

Hoewel het volgens Berenschot het best zou zijn om zo snel mogelijk het fusievoornemen uit te spreken, valt over de termijn waarop dat gebeurt nog van alles te zeggen. Moet dat snel en voortvarend, of juist langzaam en behoedzaam. Het bureau adviseert daar nader onderzoek naar te laten doen.

De 3 gemeenteraden zijn woensdagavond in het gemeentehuis in Heeze geïnformeerd over het Berenschot-rapport. Het rapport moet nog besproken worden in die gemeenteraden.