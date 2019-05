Van Cranenbroek in Budel groeit, maar wordt elders teruggefloten of tegengehouden

Wie verzekerd wil zijn van een verloren middag, moet op een koopzondag of een feestdag naar Van Cranenbroek in Budel. De hoofdvestiging van de firma is nog altijd enorm populair onder koopjesjagende buitenmensen, met grote files en parkeeroverlast tot gevolg. Inmiddels is Van Cranenbroek in Budel begonnen met het langverwachte uitbreidingsplan van de hoofdvestiging. Dat bestaat onder meer uit de bouw van een nieuw hoofdkantoor, de aanleg van twee extra parkeerterreinen, de realisatie van een ‘omvangrijk afhaalmagazijn’ en een vergroting van de winkel van 11.365 vierkante meter naar 19.300. Maar terwijl de firma in Budel sinds enige tijd groen licht heeft, wordt Van Cranenbroek op verschillende plaatsen weggehoond of teruggefloten.