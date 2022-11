Van der Kruis Vakschilders genomineerd voor Nationale Schildersvakprijs

De vorige twee keer, in 2018 en 2020, sleepte Van der Kruis de titel binnen. Dit jaar is hij genomineerd met het project ‘Different Doors’ in Budel. ,,Het drie verdiepingen tellende en energiezuinige bedrijfspand moest een wow-effect krijgen”, zegt Ruben Van der Kruis. ,,Wij mochten het hele binnenschilderwerk uitvoeren. Dit betrof onder andere de houtskeletbouw, deur- en raamkozijnen en plinten”, aldus Van der Kruis.

,,Dit schilderwerk is uitgevoerd met verfproducten die tot de milieutechnische top behoren”, vult hij aan. Daarnaast mocht hij behang aanbrengen op de wanden en het plafond van de bedrijfskantine en alle toiletten en een 3D-akoestisch behang op het plafond in het kantoor van de eigenaar. Op schildersvak.nl is het werk van Van der Kruis en de overige genomineerden te bekijken. Naast een vakjury is er ook een publieksprijs. Het publiek kan tot en met zondag 27 november een stem op een van de genomineerden uitbrengen. Op 29 november is de prijsuitreiking in Hengelo.