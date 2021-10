Van Grunsven geeft supermarktplan in Budel niet op; schadeclaim van 5 miljoen euro

Van Grunsven Ontwikkeling laat het plan voor een supermarkt op de locatie Nieuwstraat 95 in Budel niet los. Het bedrijf kocht het perceel in 2017 voor 1,7 miljoen euro. Er is plek voor een supermarkt met een oppervlakte van 2.100 vierkante meter, 140 parkeerplaatsen en 1 woning.

Maar na jaren juridisch getouwtrek is het bedrijf nog geen stap verder en is kringloopwinkel Verderest nog altijd in het pand gevestigd.

Quote We gaan er met gestrekt been in, we laten dit niet los Marcel Hoogendorp, directeur Van Grunsven Ontwikkeling

Wethouder Frans Kuppens opperde onlangs om op die plek woningbouw toe te staan, als tegenvoorstel voor het supermarktplan. Maar dat aanbod veegt Van Grunsven Ontwikkeling resoluut van tafel. ,,We gaan nog steeds voor de realisatie van een supermarkt”, vertelt directeur Marcel Hoogendorp.

Als het college dwars blijft liggen, dan wil het bedrijf 5 miljoen euro schadevergoeding van de gemeente. Die claim is deze week in het gemeentehuis in Budel neergelegd. Hoogendorp: ,,We gaan er met gestrekt been in. We laten dit niet los. We hebben het gelijk aan onze kant.”

Al contract met supermarktpartij

Volgens de advocaat van Van Grunsven Ontwikkeling, Huub van der Westen heeft de gemeente de vergunning onterecht geweigerd: ,,Daardoor heeft mijn cliënt aanzienlijke schade geleden.”

Het bedrag van 5 miljoen is gebaseerd op de gederfde projectwinst en de gemiste entreefee van de supermarktpartij waarmee eerder al een overeenkomst is getekend. Daarnaast is volgens de advocaat sprake van waardevermindering van het perceel omdat de bestemming door de gemeente is gewijzigd. De nieuwe bestemming laat geen supermarkt meer toe.

Van Grunsven heeft het perceel op 27 juli 2017 gekocht, toen er nog een supermarkt mocht worden gebouwd. ,,Dus voor de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit”, benadrukt de advocaat. ,,Daar hebben we het college en de gemeenteraad afgelopen dinsdag wederom op gewezen.”

‘Gemeente kan vergunning niet weigeren’

Volgens Van der Westen is het voor de gemeente nog niet te laat. Na de uitspraak van de Raad van State eerder deze maand, moet het gemeentebestuur van Cranendonck namelijk beoordelen of de omgevingsvergunning alsnog kan worden verleend. De advocaat vindt dat het college de vergunning niet kan weigeren omdat uit de uitspraak blijkt dat de gemeente de vergunning al in 2018 had moeten verlenen. En omdat in strijd met de uitspraak van de rechtbank niet binnen de gestelde termijn van 8 weken een nieuw besluit is genomen.

Daarnaast is Van Grunsven Ontwikkeling ook helder over de bezwaren die het heeft ingediend met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe Jumbo-supermarkt in Budel: ,,Die bezwaren blijven vooralsnog gelden.”