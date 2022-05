Van voetballen in je pamper tot walking voetbal: VV Maarheeze viert 90ste verjaardag

VV Maarheeze mag niet klagen: er spelen vier teams van volwassenen mee in de competitie en de club heeft maar liefst dertien jeugdteams. ,,We hebben nog bambino’s en mini’s. De bambino’s zijn twee tot vier jaar oud. Sommigen staan nog in de pamper op het veld”, zegt bestuurslid John van Erp.

Corona heeft echter ook bij VV Maarheeze een tikje uitgedeeld. ,,Doordat er lang niet gesport mocht worden, heeft ons dat twee teams gekost. Een dames- en een herenteam. Veel mensen hebben een andere tijdsbesteding gevonden”, vertelt bestuurslid Jacq Rampen.

Quote Wij kennen geen rangen of standen en dat willen we graag zo houden Voorzitter Huub van der Linden

Rampen en Van Erp zijn samen met voorzitter Huub van der Linden bezig om een enorme feesttent op te zetten. Want er mogen negentig kaarsjes worden uitgeblazen, de club staat aan de vooravond van het feestweekend.

,,De voetbalclub is altijd een sociale binder geweest. De leden komen uit alle lagen van de bevolking en wij kennen geen rangen of standen en dat willen we graag zo houden. Het is mooi om met een team een prestatie te leveren en dat daarna samen te vieren”, zegt Van der Linden.

Investeren in de jeugd en heel veel trouwe vrijwilligers

De vereniging werd in 1932 opgericht en was lang een van de weinige verenigingen waar de Maarheezenaren konden sporten. Dat is tegenwoordig wel anders. Maarheeze kent een bloeiend en gevarieerd verenigingsleven en sporters kiezen niet meer automatisch voor voetbal. Dat zorgt voor uitdagingen bij de club die ruim vijfhonderd leden telt, maar geeft ook zorgen voor de toekomst.

VV Maarheeze heeft stevig geïnvesteerd in de jeugd. Zodra de regels het toelieten, werden er weer trainingen verzorgd en activiteiten georganiseerd om nieuwe aanwas te krijgen. De vele vrijwilligers, zo’n 150, zijn de club trouw gebleven. Die onderhouden niet alleen het sportcomplex en de accommodatie van de club, maar verzorgen trainingen voor de jeugd, maaien de sportvelden, draaien bardiensten, poetsen kleedkamers en de kantine, doen de was en rijden de jeugd naar wedstrijden.

Ook het eerste elftal draait goed: momenteel staat het team op de tweede plek in de vierde klasse en is verzekerd van nacompetitie. ,,We hebben de ambitie om in de derde klasse te spelen of toch zeker in de top van de vierde klas te kunnen meedraaien”, zegt Rampen.

Nadenken over toekomst, samengaan niet uitsluiten

Het bestuur weet dat het niet achterover kan leunen als de club over tien jaar als bloeiende vereniging het eeuwfeest wil kunnen vieren. Zo liggen er plannen voor walking voetbal voor ouderen en voor het opzetten van een damesteam voor de 7 tegen 7 competitie. ,,Dat wordt ook gestimuleerd door de KNVB. Daar hebben ze ook in de gaten dat het ledental overal onder druk staat”, zegt Van der Linden.

Verdere samenwerking en misschien wel samengaan met een vereniging uit andere kernen, wordt in de toekomst niet uitgesloten. ,,Dan moeten we allemaal wel over wat gevoelsgrenzen heen stappen”, denkt Van Erp.

Voor het zover is, wordt er deze week eerst gefeest: op donderdag 26 mei is er vanaf 13.30 uur een reünie voor (oud-)leden met aansluitend een biercantus. Vrijdag is er vanaf 19.00 uur feest met Q-Music the Party (entree 6 euro) en zaterdag begint om 11.00 uur een spektakeldag voor de jeugd uit Maarheeze en omgeving.