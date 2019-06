Varkensboer Heeze heeft eindelijk duidelijkheid: 2 woningen voor saneren stal

Jongen (13) onopval­lend beroofd in Budel: moet doen alsof er niks aan de hand is als fietsers voorbijko­men

6 juni BUDEL - Een 13-jarige jongen is zaterdag beroofd van zijn spullen in Budel. Dit gebeurde voor De Klimroos aan de Poelderstraat, een centrum voor mensen met een beperking. ,,Wij benadrukken dat het zonder geweld of wapens is gebeurd, waardoor het niet direct is opgevallen”, laat een jeugdagent van Budel weten.