Varkensboer weer verdacht na aantreffen speedfabriek

Hoe groot is de kans dat een drugslaboratorium wordt gevonden op een plek waar een boer woont of werkt zónder dat hij daar van af weet? En hoe groot is de kans dat er bij dezelfde boer twéé keer een drugslab wordt aangetroffen zonder dat hij daar wat mee te maken heeft? In Maarheeze was het zondag voor de tweede keer in drie jaar tijd raak op een terrein aan Het Laar in het buitengebied. Agenten rolden er een in werking zijnde productielijn voor amfetamine op. Aangetroffen in een loods achter een niet opperbest verzorgde woning aan een landweg. Volgens de summiere details die de politie zondag wilde delen een inval naar aanleiding van ‘binnengekomen informatie’. Het blijkt de verblijfplaats van voormalig varkensboer Leon van der L., het pand is zijn ouderlijke woning.