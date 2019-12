Varkenscentrum Sterksel toch verkocht

STERKSEL/WAGENINGEN - De Wageningse universiteit heeft donderdag besloten het Varkens Innovatiecentrum in Sterksel volgens plan te verkopen aan het biogasbedrijf dat er al een optie op had. Een oproep van omwonenden, de gemeenteraad van Heeze-Leende, en milieubelangenverenigingen om van de koop af te zien, heeft geen effect gehad.

Een woordvoerder van de Raad van Bestuur zegt dat de universiteit geen keuze had omdat er al een overeenkomst lag over een eerste recht van aankoop met de huidige exploitant van de mestvergister op het terrein.

De koop is rond. Alleen als de nieuwe eigenaar (Re-N Technologie) begin januari de financiering nog niet rond heeft, kan die nog worden afgeketst. De bedoeling is dat de overdracht zo snel mogelijk plaatsvindt. In de loop van het komende jaar staakt de universiteit de onderzoeksactiviteiten in Sterksel helemaal. Of er dan tijdelijk nog gehuurd wordt van de nieuwe eigenaar kon de woordvoerder niet zeggen. En over bedragen wíl hij niets zeggen.

Natuurgebied

Deze week stuurden omwonenden samen met Brabants Landschap, IVN en Brabants Burgerplatform nog een brandbrief naar de universiteit. Ook CDA-raadslid Jos Vos en dorpsraadslid Toine Leemans ondertekenden die. Ze wezen de universiteit op hun verantwoordelijkheid om juist nu, in een tijd waarin het milieu zo onder druk staat, deze deal niet te sluiten. Het VIC met zijn stallen voor bijna 3000 varkens en een mestvergistingsinstallatie ligt tegen een natuurgebied aan. De vergunning dateert uit de tijd dat zoiets nog kon. En zolang de nieuwe eigenaar binnen de bepalingen in deze oude vergunning blijft, kunnen de activiteiten er worden voortgezet. In opdracht van de gemeenteraad van Heeze-Leende heeft het college van B en W ook nog -tevergeefs- geprobeerd de Wageningse universiteit op andere gedachten te brengen.

‘Wel zo netjes’