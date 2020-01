Veeboer ruziet met gemeente Heeze-Leende over dure eikenboom

Eis vijf jaar cel voor ‘ongenadige trappen’ tegen hoofd in AZC Budel

16:03 DEN BOSCH - Het was geen vechtpartij. Het was zelfs geen zware mishandeling. Het was een ongenadige poging doodslag, zegt officier van justitie Hugo Storij. Wat in oktober vorig jaar in het Budelse AZC gebeurde, moet een Libische vluchteling vijf jaar cel kosten. Dat de andere man niet overleed is een wonder.