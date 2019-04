Veel dode vogels gevonden in Leende, agent vindt na onderzoek verboden geweer met geluidsdemper

LEENDE - Een agent uit Leende heeft donderdag verboden vuurwapens gevonden in Leende. Die vond hij nadat hij een onderzoek had ingesteld over de vele dode vogels die in de buurt werden gevonden. Vermoedelijk zijn de vogels allemaal neergeschoten.