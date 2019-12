Veel helpende handen bij opbouwen kerststal Heeze

Ultieme poging beëindigen varkenscen­trum Sterksel

17 december STERKSEL - Op de valreep sturen verschillende organisaties en omwonenden een brief naar de Raad van Bestuur van de landbouwuniversiteit Wageningen. Het is een ultieme oproep om het varkensinnovatiecentrum (VIC) in Sterksel niet te verkopen maar te saneren.