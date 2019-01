Veel muziek en dans bij De Muuzevangers in Maarheeze

Dit jaar werd gekozen om de acts te laten afspelen binnen een decor van voormalig café 'De Scheep'. De sfeer van dat bruine café kwam volledig tot zijn recht. De meeste acts hadden in tekst of uitvoering wel een link naar het café, dat nodig gerenoveerd moet worden. De oud-prinsessen hadden hun act als renoverende bouwvakkers opgeknipt in drie kleinere acts, verspreid over de hele avond. Een prima keuze, waardoor het nergens langdradig werd. Ook de muzikale groepen The Ties en de Slagwerkgroep bleven mooi binnen het bouwvakkersthema. Zij lieten zien dat ook met andere materialen dan de geijkte prima muziek te maken valt: zelfs met bezems, stukken pvc-buis en een houten kist.