Veel nieuwe deelnemers bij vierde editie Kunstroute Cranendonck

Dagelijks zijn er bijna vijftien cliënten van Lunet zorg in de weer in de Luuxx-vestiging aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 32 in Budel. In de winkel en atelier is meer dan genoeg werk voorhanden voor een flinke expositie. De etalage en het atelier puilen uit met veelal kleurrijke en vrolijke objecten, waaronder grote vogels van klei en houten superhelden.

Atelier bleef op slot tijdens corona

Een uitgebreide verzameling objecten van de Budelse kunstenaars is dit weekend te bewonderen bij de ‘overburen’ in gemeenschapscentrum De Borgh. De Borgh is één van de elf expositielocaties van Kunstroute Cranendonck. Verder zijn onder meer De Huiskamer in Budel-Schoot, Onze School en De Smeltkroes in Maarheeze en het IVN-lokaal in Soerendonk in de route opgenomen. De organisatie biedt inwoners uit de gemeente Cranendonck om de twee jaar een podium om hun kunstwerken aan een groter publiek te tonen, dan bijvoorbeeld de eigen familie of kennissenkring. In 2021 ging er vanwege corona een streep door de kunstroute.