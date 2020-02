Veel optochten in de dorpen gaan wél door; optocht Weert (zondag) afgelast

EINDHOVEN - Vooralsnog gaan alle carnavalsstoeten - behalve in Eindhoven en zondag in Weert - gewoon door. Een voor een geven de carnavalsvereniging groen licht, al zijn er op verschillende plaatsen wel extra maatregelen getroffen om het risico van rukwinden te beperken.

Mierlo, Mierlo-Hout, Lierop, Maarheeze, Stiphout, de Beerzen, Gerwen, Netersel en Casteren, ze kunnen zaterdagmiddag gaan trekken. In Aalst-Waalre is dat wel zonder wagens hoger dan 2,5 meter, vanwege de de rukwinden.

Goed nieuws dus nadat Lampegat Eindhoven vrijdag de carnavalsoptocht afgelastte vanwege het ontstuimige weer. Behalve dus in Weert waar de Groeëte Rogstaekersoptocht niet doorgaat. ‘AAFGELASJ!’ staat er in grote letters te lezen op de site van de carnavalsvereniging. De ‘moelijke en emotionele’ beslissing is genomen om de veiligheid van deelnemers en toeschouwers te garanderen. Een alternatieve datum is er niet. Volgend jaar weer, schrijven de Rogstaekers.

Volledig scherm optocht Waalre 2019 © Bart van de Weijer

De Keien in Aalst-Waalre laten de zottenstoet dus in afgeslankte vorm doorgaan. Wel verwacht de carnavalsvereniging meer loopgroepen die in hun eigen dorp of stad niet aan de optocht kunnen meedoen. Ook de Raad van Elf, de jeugdraad en de dansgardes lopen mee an Ballengat Aalst naar Keiengat Waalre, als loopgroep.

Veiligheid

Overal wordt wel in de gaten gehouden of de risico's niet te groot zijn, zo melden de organiserende carnavalsverenigingen. Dus houden ze in Netersel en Casteren nog een slag om de arm. De Bollemeppers uit Casteren geven deelnemers bijvoorbeeld regels mee over veiligheid en verantwoordelijkheid, meldt de organisatie. In Netersel blijven ze het weer in de gaten houden, maar in principe gaat alles door.

De Tuutefluiters uit de Beerzen laten de grote optocht op zaterdag doorgaan, maar zoeken wel een alternatief - binnen - voor de kinderoptocht op zondag, zo meldt de vereniging op Facebook.

Volledig scherm De Boezemvrienden tijdens de optocht in Stiphout. © Bart Werts

In Stiphout wordt bij aanvang van de optocht zaterdagmiddag wel beoordeeld of de grotere wagens de windkracht 5 aankunnen. Zo niet, dan worden ze uit de optocht gehaald, aldus de Spurriezeiers.

De Muuzevangers melden dat er nog overleg is met de wagenbouwers over extra veiligheidsmaatregelen. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. ‘Maar er is WITTE ROOK, de optocht gaat door! In principe trekt de stoet door de Mareser straten’, schrijft de carnavalsvereniging op Facebook.

Contragewicht

Volledig scherm Optocht Luijksgestel © Fotopersburo van de Meulenhof BV Als extra maatregel moeten de grote wagens in Maarheeze extra contragewicht onder in de wagen aanbrengen, meldt Luc Dirckx van de Muuzevangers. Advies is ook om geen mensen hoog op de wagens te zetten. ,,Vooralsnog gaat de optocht gewoon door, er wordt gewoon begonnen met opbouwen, maar mocht het weer toch nog dusdanig veranderen, dan zou het kunnen dat er alsnog besloten wordt om de optocht in afgeslankte vorm te laten doorgaan, dus alleen loopgroepen, geen grote wagens. Veiligheid gaat boven alles”, aldus Dirckx.

Meer afgelastingen?

De verwachting was dat er meer afgelastingen zouden volgen op zaterdag vanwege de rukwinden. Op carnavalszaterdag zijn er een veertiental grote en kleine optochten in Zuid-Oost Brabant.