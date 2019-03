Veel voetballers in nieuwbouwwijk Heeze

De ouders van Daisy (37) en Menno Vlek (38) wonen respectievelijk in Zuid-Limburg en vlakbij Amsterdam. Daisy en Menno wonen nu nog met hun zoons Kick (9) en Dex (8) ergens tussen Utrecht en Amsterdam. Maar voor het einde van dit jaar hopen ze te verkassen naar Heeze. Precies tussen hun ouders in. Daar hebben ze een van de eerste woningen in nieuwbouwwijk De Bulders gekocht.

Startsein

Donderdagmiddag smeerden wethouder Pieter van der Stek van Heeze-Leende en Michiel Werkhoven, regiodirecteur bij ontwikkelaar Janssen de Jong, wat specie op wat stenen om daarmee het officiële startsein te geven van de bouw. De eerste 30 rij-en hoek koopwoningen moeten eind van dit jaar klaar zijn. Ze zijn allemaal al verkocht. Alle nieuwe eigenaren waren uitgenodigd. Ze kregen een capsule waarin ze een persoonlijk dingetje konden doen en die ze dan in de bodem van hun aanstaande huis konden begraven.

Ajax

Het echtpaar Vlek is op deze -qua weer super wisselvallige dag- afgereisd naar Heeze met een tekening van de zoons in de binnenzak. De tekening is in de capsule gestopt. ,,Het zijn echt voetbaljongens en ze zijn voor Ajax. Dus ja, de tekening is het voetballogo van hun club", moet vader Menno erkennen. Hij heeft net op zijn gympen in het natte zand van zijn huis op de plek van de gashaard de capsule ingegraven en de Ajax-tekening veilig gesteld voor de verre toekomst. Pardon!?... Gashaard!?... Jazeker, leggen Menno en Daisy uit, want de 30 woningen in fase 1 van De Bulders zijn gewoon nog aangesloten op het gas. Omdat dat nog mocht ten tijde van de vergunning-aanvraag. De rest van de wijk wordt gasloos.

Import

De gezinsleden Vlek worden import-Heezenaren. Ze kenden het dorp niet. Sterker nog: ze waren er nog nooit geweest. Maar de topografische ligging tussen de ouderparen en de mooie natuur rondom waren redenen genoeg voor de verhuizing. En bijkomend voordeel: zowat eenderde van de nieuwe bewoners blijkt net zo voetbalgek als de zoons Vlek. Harrie Essing (30) bijvoorbeeld, en Jordi van den Bogaard (29). Allebei kochten ze een huis in De Bulders. Waarom? Ja, omdat ze geboren en getogen zijn in Heeze en daar niet meer weg willen natuurlijk. En wat zij in hun capsule hebben gedaan? Helemaal niks. ,,Ik ben er toch niet bij als ze die over een paar honderd jaar opgraven", zegt Van den Boogaard lachend.

Dan is het tijd voor een glaasje lekkers. De paraplu's in aanslag, de spades onder de arm lopen de toekomstige Buldernaren richting partytent aan de rand van het bouwterrein. Maar helaas, die bleek niet opgewassen tegen de elementen en ligt rommelig ingeklapt in de modder.

Volledig scherm Schuilen bij elkaar voor de regen tijdens de officiele start van de bouw van nieuwbouwwijk de Bulders in Heeze © Corrie de Leeuw