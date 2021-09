Veelbesproken tractorsluis heeft langste tijd gehad

De Mus in Heeze ‘voorzich­tig’ gesloopt

21 september HEEZE - Van wat eens een karakteristiek pand was, zijn alleen nog maar de buitenmuren te zien. In Heeze is deze week begonnen met de sloop van het pand aan de Kapelstraat 37, waar goede doelen-winkel De Mus gevestigd was en waar voorheen ook Sinterklaas logeerde. Deze week nog gaat het gebouw geheel tegen de vlakte.