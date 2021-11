Veertien nieuwe woningen in Maarheeze op plek van oude bedrijfshal

De veertien woningen moeten gebouwd worden op Stationsstraat 27, waar nu nog een oud en vervallen bedrijfsgebouw staat, met aan de straatzijde een klein kantoor. Voorheen werd het bedrijfsgebouw gebruikt door de firma Kiggen voor containerbouw en daarna door het bedrijf Iwah. De bedrijfshal staat inmiddels ruim vier jaar leeg. Ook een stuk braakliggend terrein wordt in het plan betrokken.

Er komen twee woonblokken, in twee woonlagen: een blok met acht en een blok met zes woningen. De woningen van zestig vierkante meter op de begane grond zijn bedoeld voor ouderen/senioren. Op de tweede woonlaag komen woningen van vijftig vierkante meter voor alleenstaanden. Tussen de twee woonblokken komt een gemeenschappelijke tuin. Tevens worden er zestien parkeerplaatsen op het terrein aangelegd. Het worden woningen die in de middenhuurklasse vallen: van ongeveer 750 tot 1000 euro per maand.

Precies waar de mensen om vragen

De voltallige gemeenteraad ziet de plannen wel zitten. Het project is precies waar mensen om vragen, is de algemene mening van de raadsleden. Bovendien vinden zij dat het een kwaliteitsimpuls is voor het centrum van Maarheeze. Toch stelt de gemeenteraad nog wel wat eisen aan de ontwikkelaar. ,,Het plan heeft grote impact op nabijgelegen woningen. Het waarborgen van privacy en het parkeren op eigen terrein zijn van groot belang”, stelt Jos Derks (Elan). Karel Boonen (Cranendonck Actief) wil dat er ook sociale huurwoningen (max 750 euro) in het project worden opgenomen: ,,Als het toch duurdere huur wordt, hebben we er moeite mee.”

Nic Verbeek van Lavatius Vastgoed stelt dat het plan voldoet aan de parkeernormen van de gemeente. Met de wens dat er ook sociale huurwoningen moeten komen, heeft hij meer moeite: ,,Het worden duurzame woningen en daar hangt een prijskaartje aan. Bovendien zijn de bouwkosten enorm gestegen. Het wordt daarom een hele uitdaging om sociale huurwoningen te bouwen. Maar daarover gaan we met de gemeente in gesprek.”

Inkijk in tuinen beperken

Hij geeft aan dat er ook al een eerste gesprek met omwonenden is geweest. Daaruit blijkt dat verschillende omwonenden zich zorgen maken over hun privacy. Het plan wordt zo aangepast dat de inkijk in aangrenzende tuinen zoveel mogelijk voorkomen wordt. ,,We kijken precies waar wel en geen ramen komen”, aldus Verbeek.

Nu de gemeenteraad het plan wel ziet zitten, gaat de architect dat nader uitwerken en wordt er zo snel mogelijk een bestemmingsplanprocedure opgestart. Verbeek hoopt dat hij de eerste sleutels rond de zomer van 2023 aan de nieuwe bewoners kan uitreiken. ,,Als er geen zwaarwegende zienswijzen worden ingediend en we niet naar de Raad van State hoeven, moet dat haalbaar zijn”, aldus Verbeek.

Volledig scherm Een impressie van de woningen. © Boris van Eijsden van architectenbureau Jo Knoups

