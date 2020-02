Veganistische winkel in molen Budel-Schoot

,,Er is in het zuiden nog maar weinig aanbod voor mensen die geen dierlijke producten willen", zegt Monique Hendriks-Govers. ,,Voorheen moesten mensen er nog speciaal voor naar Weert of Eindhoven, maar dat hoeft nu niet meer.” Het idee ontstond drie jaar geleden al maar pas onlangs kwam ze met de juiste persoon in aanraking en werd het plan in de steigers gezet. Volgens de eigenaresse zit het met animo in het Cranendonckse wel goed: ,,Sinds mensen weten dat we hier zitten is er een constant aanloop", zegt Hendriks-Govers. ,,Heel veel mensen zijn bezig met bewuster eten en daar horen ook minder dierlijke ingrediënten bij.”