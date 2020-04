Verbindende paasboodschap op kerktoren in Leende

VideoLEENDE - Een groot klavertje vier met daarbij de tekst 'Samen sterk' is dit paasweekend te zien op 'De Lindse Blaos' in Leende. De laserprojectie op de kerktoren is een initiatief van Trots op Blaosdonk.

,,Hiermee willen wij iedereen, en de bewoners en het verplegend personeel van het buitenhuis Hofpad van Kempenhaeghe en zorgcentrum Leenderhof in het bijzonder, laten zien dat we ze steunen", zegt Erwin Geurts van Trots op Blaosdonk (TOB).

Met de boodschap 'Samen sterk' wil TOB de verbondenheid in het dorp zichtbaar maken. ,,Wat is er mooier om dit te doen via 'onze tôrre', die de inwoners van Leende en Leenderstrijp altijd al met elkaar verbindt. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij de verenigingen in het dorp. Bijna allemaal hebben ze de toren in hun logo verwerkt.”

Boodschap tot ver te zien

De laserprojectie hoog boven de hoofdingang van de kerk was zaterdagavond van half negen tot een uur 's nachts te zien. De boodschap 'Samen sterk' bereikte niet alleen het aangrenzende zorgcentrum, maar was ook verderop in het dorp duidelijk zichtbaar. Geurts: ,,Wandelaars die zaterdagavond een ommetje maakten, regeerden heel enthousiast. Ook vanuit het Leenderhof hebben we leuke reacties gekregen.”

Aanvankelijk was het plan om een grote banier aan de kerktoren te hangen. Geurts: ,,De kosten hiervoor waren echter te hoog. Een doek van twee bij tien meter lijkt namelijk heel groot, maar op grote hoogte heb je toch andere afmetingen nodig." Ook 3D Mapping was vanwege het hoge prijskaartje niet haalbaar. ,,Daarom hebben we samen met een lokale ondernemer, die eigenaar is van een bedrijf dat gespecialiseerd is in licht- en geluidstechniek, dit initiatief bedacht. Pastor Wim van Meijl en de gemeente Heeze-Leende hebben vervolgens alle medewerking verleend om de laserprojectie met Pasen mogelijk te maken."