Verbouwing foyer en cafégedeelte dorpshuis Heeze flink vertraagd

HEEZE - Het zou een snelle klus in de bouwvak moeten worden. Maar de planning is drastisch bijgesteld. De verbouwing van de foyer en het cafégedeelte in dorpshuis ‘t Perron in Heeze is nu naar verwachting pas eind dit jaar klaar.

De hoofdingang van 't Perron is tijdelijk gesloten. Wie het dorpshuis binnen wil, moet via de bibliotheek. De bouwploeg is druk bezig om het cafégedeelte en de hal te voorzien van een akoestisch plafond. Door vezels op het plafond te spuiten, moet het geluid beter geabsorbeerd worden, waardoor de akoestiek verbetert.

,,Het nieuwste van het nieuwste", zegt Sandra Stratman, bestuurslid van 't Perron over het spuitwerk. ,,Ik heb het op een andere plek al gezien. Het wordt echt heel mooi. De ruimte krijgt zo een industriële uitstraling.”

Achter in de rij

Ze had liever gezien dat het karwei vier weken eerder was uitgevoerd. Maar omdat het budget (110.000 euro) voor de totale verbouwing pas in juli door de gemeenteraad werd vastgesteld, is ook de uitvoering doorgeschoven.

Stratman: ,,Alles was geregeld om in de bouwvak de klus te klaren, maar helaas is alles nu naar achteren geschoven. En dat betekent dat je bij de andere aannemers ook weer achter in de rij aansluit. Bovendien kampen sommige bedrijven met personele problemen.”

Wanneer de verbouwing nu gereed is, durft ze niet te zeggen: ,,Eind dit jaar? Begin volgend jaar? Ik weet het echt niet.”

Café en foyer meer met elkaar verbonden

Maar nu het plafond zo goed als klaar is, kan al weer wat serieuzer aan de verdere opbouw worden gedacht. Zo wordt begin november de nieuwe bar geplaatst. Die moet er voor zorgen dat het cafégedeelte en de huidige foyer beter met elkaar worden verbonden.

Eén kant van de bar staat straks in het café en via het andere bardeel kunnen vanuit de foyer drankjes worden besteld. ,,Zo is er meer contact tussen beide ruimtes.”

De grote barkiosk werd eerder al uit de foyer gesloopt. Die nam veel ruimte in beslag. Stratman: ,,Eigenlijk was de foyer een soort van doorgang, een verkeersroute. Nu moet het een ontmoetingsplek worden.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Dorpshuis 't Perron © Kees Martens/DCI Media

Hans Snoeijen van ontwerpbureau Rigoureus heeft de nieuwe inrichting ontworpen. In zijn tekeningen is ook een grote boom opgenomen die een plekje moet krijgen in de nieuwe foyer. Stratman: ,,Dat moet iets speciaals worden. En zo krijgt de ruimte de uitstraling van een binnentuin, waar mensen kunnen werken en leren en rustig hun krantje kunnen lezen.”

Ook komt er een leestafel die zorgt voor de verbinding met de bibliotheek die ook in het pand is gevestigd.

Ondanks de bouwwerkzaamheden en de vertraging, kunnen de meeste activiteiten van ‘t Perron toch gewoon doorgaan.