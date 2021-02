‘Verdubbeling zonnepark Budel-Dorplein past binnen duurzaamheidsdoelstellingen’

BUDEL-DORPLEIN - De gemeente Cranendonck gaat het plan van zinkfabriek Nyrstar om het zonnepark in Budel-Dorplein te verdubbelen met open vizier toetsen op de lokale wet- en regelgeving. Er zijn mogelijkheden, want de uitbreiding met 60 hectare valt buiten de gemeentelijke visie waarin tot 2024 ruimte is voor maximaal 83 hectare aan nieuwe zonneparken.

Nyrstar ziet kansen om het immense zonnepark achter het fabrieksterrein flink uit te breiden. Met de verdubbeling naar 120 hectare is Cranendonck hard op weg om landelijk koploper te worden als het gaat om het aantal hectares aan zonnepanelen binnen een gemeente.

Want behalve deze gigantische uitbreiding, presenteerden vier initiatiefnemers onlangs hun plannen voor nieuwe zonneparken in Maarheeze en Budel. Zij hebben het maximale aantal van 83 hectare verdeeld, zoals die in de gemeentelijke visie over zonneparken is afgesproken.

Volgens wethouder Frits van der Wiel (Pro6) is in diezelfde visie ook vastgelegd dat het maximale aantal hectares zonneparken alleen geldt voor het buitengebied. Het Nyrstar-terrein valt daar als bedrijventerrein niet onder. ‘Het is stedelijk gebied waar stedelijke ontwikkeling zoals de bouw van een zonnepark mogelijk is. Dat moet dan wel via een ruimtelijke vergunningsprocedure worden geregeld’, zo laat de wethouder via een woordvoerder weten.

‘Kansrijk en logisch voor opwekken duurzame energie’

Het Nyrstar-terrein werd in het kader van de Regionale Energiestrategie door de gemeente Cranendonck eerder al aangemerkt als energielandschap. De gemeente ziet de locatie van de zinkfabriek als ‘kansrijk en logisch’ om duurzame energie op te wekken. Zo hoeft de lokaal opgewekte stroom niet getransporteerd te worden over een afstand omdat de stroomgebruiker aanwezig is. Daarnaast biedt het gebied volgens de gemeente kansen om de inwoners van Budel-Dorplein mee te laten profiteren van duurzame energie.

Volgens wethouder Van der Wiel past het initiatief van Nyrstar goed binnen de duurzaamheidsdoelstellingen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de nota Duurzaamheid. Ook zorgt het realiseren van een zonnepark binnen het industriële Nyrstar-gebied ervoor dat andere gebieden kunnen worden ontzien.

De wethouder houdt desondanks een slag om de arm: ‘Nyrstar heeft pas recent haar uitgangspunten gedeeld in een vooroverleg met de gemeente. Deze uitgangspunten worden momenteel nog binnen de gemeente besproken.’

2,03 vierkante kilometer bedekt met zonnepanelen

Ondertussen gaat het dus hard met de zonnepanelen in de gemeente Cranendonck. Als het areaal bij de zinkfabriek verdubbelt naar 120 hectare en de 83 hectares op de vier geplande locaties in Budel en Maarheeze vol liggen, dan is 2,03 van de in totaal 78,14 vierkante kilometer grond van Cranendonck bedekt met zonnepanelen. Omgerekend zijn dat zo’n 400 voetbalvelden.

Volledig scherm Overzicht van terrein van Nyrstar in Budel, met aan de bovenzijde het huidige zonnepark. © Nyrstar