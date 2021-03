Verenigingen willen niet ‘vrijwilligen’ in De Smeltkroes in Maarheeze

MAARHEZE - De vertegenwoordigers van drie grootgebruikers van gemeenschapshuis/zalencentrum De Smeltkroes in Maarheeze willen dat de gemeente snel duidelijkheid verschaft over de toekomstige exploitatie van het complex. Als het aan hen ligt komt er snel een nieuwe commerciële exploitant.

Een afgelopen week verstuurde memo van de procesbegeleider ‘toekomst Smeltkroes’ is bij muziekvereniging Poort van Brabant (PvB), carnavalsvereniging de Muuzevangers en de AktiviteitenKommissie compleet in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Hij heeft totaal niet geluisterd naar ons. Wij zien in die memo niets terug van onze inbreng tijdens de online bijeenkomsten in november”, zegt Jos Sweens van de AktiviteitenKommissie.

Niets meer gehoord

De verenigingen balen er ook van dat er vanaf november niets meer van de procesbegeleider gehoord is, terwijl actie vereist is: het huidige horeca-echtpaar stopt op 1 juli. Het meest storen de verenigingen zich aan het feit, dat volgens hen uit de memo blijkt dat er gestuurd blijft worden op het uitbaten van De Smeltkroes door vrijwilligers. Die zouden de verenigingen die De Smeltkroes als thuisbasis hebben, moeten leveren. ,,Dat kan in de kleinere kernen met een klein gemeenschapshuis wel, maar hier niet”, vindt Willy Kuipers van de AktiviteitenKommissie. ,,We hebben aangegeven dat we dat niet zien zitten, daar is geen draagvlak voor bij de verenigingen”, zegt Marcel Smits van de Muuzenvangers. ,,We moeten al vaak een beroep doen op onze vrijwilligers en als bestuur hebben we ook genoeg op ons bordje”, zegt Marian van de Sande (PvB).

Meer dan repetitieruimte

Kuipers vult aan dat een complex als De Smeltkroes veel meer is dan bijvoorbeeld een repetitieruimte voor een orkest: ,,Er worden koffietafels, bruiloften en andere feesten gehouden. Dat mag niet verloren gaan. Er is in Maarheeze geen andere zaal. Ook zijn er veel grote bedrijven die bijeenkomsten in De Smeltkroes beleggen vanwege de gunstige ligging, dicht bij de A2. Dat soort activiteiten trek je met een groep vrijwilligers niet aan, daar heb je echt een commerciële uitbater – liefst met een sociaal hart – voor nodig.”

Quote Ik weet uit betrouwba­re bron dat een horeca-echt­paar interesse heeft om De Smeltkroes te runnen Jos Sweens

Door nu te blijven hangen op het pad van een vrijwilligersexploitatie, gaat er veel kostbare tijd verloren, vinden de verenigingen: ,,Wij bezig met ons muziek- en cabaretprogramma voor 2022. We willen dan wel graag duidelijkheid hebben met wie we afspraken kunnen maken en het is 1 juli voor je het weet”, zegt Sweens. En die gewenste snelheid kan er best komen, stellen de verenigingen: ,,Ik weet uit betrouwbare bron dat een horeca-echtpaar interesse heeft om De Smeltkroes te runnen. Er is ook een grote brouwerij die interesse heeft en die wil de nieuwe exploitanten zeker helpen”, stelt Smits.