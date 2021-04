Verhalenroute Kloostervelden in Sterksel in ere hersteld

STERKSEL - De verhalenroute in Sterksel viel eind vorig jaar ten prooi aan vandalisme en diefstal. Er is nu weer nieuw leven ingeblazen.

Er zijn tien nieuwe tekstborden geplaatst aan de Sparrenlaan. De verhalen vertellen de historie van het voormalige instellingsterrein Providentia – de huidige woonwijk Kloostervelden – en de relatie met de Sterkselse gemeenschap.

Eerst vernield, daarna gestolen

Zeven van de oorspronkelijke borden werden vorig jaar vernield. Nadat de schade was hersteld, werden vijf tekstborden weggehaald. Daarmee leek er een einde te komen aan de verhalenroute, die in 2017 was uitgezet om de nieuwe wijkbewoners te verwelkomen. Omdat de route niet meer compleet was, nam de Stichting Cultureel Erfgoed Sterksel, die de verhalenroute samen met heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten heeft samengesteld, het besluit om alles weg te halen.

,,In samenwerking met de heemkundekring hebben we er onlangs voor gekozen om de verhalenroute alsnog terug te plaatsen. Daarbij is gebruik gemaakt van de originele teksten, wel is er dit keer gekozen voor duurzame, weerbestendige materialen”, vertelt Gerard Noordman van de stichting.

Besef van de historie

De route moet er toe bijdragen dat de verhalen over de broeders en bewoners van Providentia bewaard blijven. Niet alleen voor de wijkbewoners, maar ook voor de passerende fietsers. ,,We hopen dat de borden lang blijven staan. Nu weten veel nieuwe bewoners vaak nog iets over het verleden van Providentia, maar anders zullen ze zich steeds minder beseffen wat de historie is van de omgeving waarin ze terechtkomen”, zegt Rob Gijsberts van de heemkundekring.

Hij en Noordman tasten nog altijd in het duister over de beweegredenen van de daders. Noordman: ,,We vragen ons vooral af wat er met de weggehaalde bordjes is gebeurd.”