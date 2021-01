Verhuizing naar centrum betekent een ruimer jasje voor Leendse huisartsenpraktijk

LEENDE - Een toekomstbestendige huisartsenpraktijk met een dorpse uitstraling. Dat is wat de huisartsen Sjef de Vocht, Norbert van den Hurk en Petra van der Linden nastreven met hun nieuwe onderkomen in het centrum van Leende.

Na bijna 10 jaar stopt huisartsenpraktijk De Vocht en Van den Hurk in het Leendse zorgcentrum Leenderhof. Op 1 februari wordt de praktijk voortgezet in het oude kantoorpand van Edufax aan de Dorpstraat 60a in Leende. “We waren heel tevreden in het Leenderhof, maar vanwege de groei van de praktijk en alle ontwikkelingen in de eerstelijnszorg werd die ruimte te klein. Zo is ons patiëntenbestand de afgelopen jaren gegroeid van 4300 tot ruim 5000 mensen”, vertelt huisarts Norbert van den Hurk.

Podo- en oefentherapeut

Behalve de vijf assistenten en vier praktijkondersteuners verhuist ook een deel van het behandelteam van Valkenhof mee naar de nieuwe, eigen locatie. Ook delen een podotherapeut en oefentherapeut straks een ruimte in het voormalige kantoorpand. ,,Maar het wordt geen medisch centrum”, benadrukt Van den Hurk. ,,We blijven onafhankelijk van elkaar opereren en ook met andere paramedici en therapeuten samenwerken.”

De huisartsenpraktijk neemt ruim de helft van het gebouw in gebruik. Van den Hurk: ,,De nieuwe praktijk wordt bijna dubbel zo groot. Daardoor zijn we minder aangewezen op creatieve oplossingen, zoals het delen van ruimten. Het gebouw past bovendien goed bij het dorpse karakter dat we willen uitstralen.”

Geluiddicht

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing van het pand. Van den Hurk: ,,Het gebouw is helemaal geschikt gemaakt voor een huisartsenpraktijk. Voor een kantoorpand is het bijvoorbeeld minder van belang dat de wanden geluiddicht zijn. Verder is er een lift geplaatst. En bij de entree is een hellingbaan gebouwd.” Ook rondom het gebouw zit de huisartsenpraktijk ruimer in het jasje. Van den Hurk: ,,Straks is er parkeerruimte voor tien tot vijftien auto’s plus een speciale ambulanceplek.”

De verhuizing vindt plaats in een hectische tijd. De huisartsenpraktijk heeft ook lessen getrokken uit de coronapandemie. Van den Hurk: ,,De wachtkamers zijn ruimer opgezet. Ook kan de nieuwe praktijkruimte gemakkelijker worden opgesplitst om patiëntenstromen van elkaar te scheiden.”