Verkoop tribunekaarten Brabantsedag van start

Steeds meer jongeren verruilen streamen voor vinyl: ‘Ik heb nu driehon­derd platen, als het er niet meer zijn’

LAARBEEK/EINDHOVEN – Vroeger verafschuwden ze het, maar nu willen ze niets liever dan het op lp (langspeelplaat) hebben; de muziek van Elvis, The Stones en Bowie die hun ouders vroeger grijs draaiden. Vinyl is weer helemaal ‘in’ onder jongeren. Wat zorgt ervoor dat zij massaal plaatjes jagen terwijl alles online gratis te beluisteren is?

1 juni