Verkoop varkenscentrum Sterksel gaat niet door

STERKSEL - De voorgenomen verkoop van het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel (gemeente Heeze-Leende) is van de baan. De beoogd eigenaar heeft zich op de valreep teruggetrokken. Tegen de verkoop was bij omwonenden en milieuorganisaties veel weerstand.

Of die weerstand een rol heeft gespeeld is niet zeker. De directeur van het bedrijf Re-N Technology -dat eind december al een verkoopovereenkomst sloot met VIC-eigenaar Universiteit van Wageningen- was niet bereikbaar. Maar een woordvoerder van de universiteit houdt daar wel rekening mee. ,,Ik denk dat iedere geïnteresseerde zich inmiddels wel achter de oren zal krabben", zegt hij.

Ongelukkig met verkoopplannen

Vooral de laatste tijd werd duidelijk dat omwonenden, milieubelangenverenigingen maar ook de lokale politiek ongelukkig waren met de verkoopplannen. Maar protesteren had geen zin omdat de universiteit gebonden was aan een al eerder gesloten overeenkomst over een eerste recht van aankoop met Re-N Technology.

Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties en wilde het hele terrein van het Varkens Innovatie Centrum aan de Vlaamseweg, inclusief alle activiteiten en de (door de provincie verstrekte) vergunning overnemen. Bij het VIC onderzoekt de Universiteit van Wageningen innovaties voor de varkens-veehouderij. In de loop van volgend jaar worden de activiteiten afgebouwd. Eind 2020 sluit het VIC helemaal. Re-N Technologie exploiteert nu al de mestvergister op het VIC-terrein. Er is binnen de vergunning ruimte voor bijna 3000 varkens.

‘Een kleine triomf’

In een persbericht laat de gemeente Heeze-Leende weten dat de wethouders Frank de Win en Pieter van der Stek de verkoop van het VIC voorkomen hebben. Ze hebben een gesprek gehad met Re-N Technology en met provincie-gedeputeerden Rik Grashoff en Anne-Marie Spierings en gaan er vanuit dat die gesprekken het verschil hebben gemaakt. ,,Het is een kleine triomf", zegt Van der Stek dan ook. Hij hoopt dat de gemeente binnenkort een gesprek kan hebben met ‘Wageningen’ over hoe het nu verder moet.