Verlaat jubileumfeest voor gymvereniging Olympia, nu helemaal op hun plek in De Schammert

LEENDE - Gymvereniging Olympia in Leende vierde dit weekend, een jaar later dan gepland, het 50-jarig bestaan. Om het clubgevoel na twee jaar corona een extra oppepper te geven werd het jubileum grotendeels met de eigen leden gevierd.

Zaterdag was er in dorpshuis De Schammert een jeugddag met lasergamen, oud-Hollandse spelen en een silent disco. Op zondag vonden de clubkampioenschappen turnen plaats, met aansluitend optredens van de dans- en urban sports-groepen. Het jubileumweekend werd afgesloten met een barbecue.

Het Leendse Olympia is een breedtesportvereniging met een groot aantal turn-, dans- en gymdisciplines. De vereniging telt bijna 140 leden uit de gehele gemeente Heeze-Leende. De afgelopen jaren is er na een wisseling van de wacht een compleet nieuw bestuur gevormd. ,,Met ons aanbod proberen we alle leeftijden aan te spreken, van kleuters tot en met senioren. Zo zijn we onlangs gestart met een beweeggroep voor ouderen”, vertelt voorzitter Lisanne Eggels, zelf al jaren lid van Olympia.

In het verleden was er ook een jongensgroep turnen. Eggels: ,,Hiervoor is de discipline urban sports, een combinatie van freerunning en breakdance, een beetje in de plaats gekomen. Het is een relatief jonge, hippe sport voor jongens én meiden.”

De gymvereniging huisde jarenlang in de gymzaal aan het Marijkeplein in Leende. Voor grotere optredens en evenementen werd uitgeweken naar gemeenschapshuis De Meent. Na een jarenlange aanloop verhuisde Olympia in het najaar van 2020 naar de sportzaal in het nieuwe dorpshuis De Schammert.

Heel lang genieten van het nieuwe, ruimere onderkomen kon de vereniging niet vanwege corona. Eggels: ,,We zijn behoorlijk creatief bezig geweest om zoveel mogelijk lessen en activiteiten toch door te kunnen laten gaan.” Daarvoor werd er soms uitgeweken naar de buitenterreinen van Jong Nederland en Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende.

Inmiddels voelt de vereniging zich helemaal op haar plek in De Schammert. De verhuizing is Olympia goed bevallen. ,,Het oude bestuur heeft met een paar leden in de denktank voor het nieuwe dorpshuis gezeten”, aldus Eggels. Het gebouw aan de Dorpstraat biedt de vereniging verschillende nieuwe mogelijkheden. ,,Waar het in de oude gymzaal heel warm kon worden, is er hier een heel fijn aircosysteem. Bovendien kan de sportzaal in verschillende ruimten worden opgesplitst. Daarnaast is er horeca aanwezig, waardoor mensen na afloop van de trainingen langer kunnen blijven hangen. Dat is ook goed voor het clubgevoel en de groepsdynamiek.”

Er wordt onder meer uitgekeken naar de Tonpraotavonden van carnavalsvereniging De Lindse Blaos. Daar zorgt Olympia voor het betere danswerk. Eggels: ,,Daarnaast willen we de komende jaren ook zelf weer wat meer gaan ondernemen op het gebied van activiteiten en evenementen. Hiermee willen we de vereniging nog beter op de kaart zetten.”