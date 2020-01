Vermeende afvallozing Sterksel blijkt lastige rekensom

Bedrijfs­hulp Leende: snel hulp als de boer even niet kan werken

15:03 STERKSEL - Ook in geval van geboorte, ziekenhuisopname, of overlijden gaat het werk op een boerderij door. In zo’n geval komt de bedrijfshulp in actie. Hans van Middelaar uit Sterksel is het eerste erelid van de vereniging.