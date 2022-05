Vermoeden inwoners Maarheeze blijkt te kloppen: verdachte aanranding komt van AZC Budel

De 27-jarige verdachte wordt na zijn hechtenis overgebracht naar een speciale opvanglocatie in Hoogeveen die onder strenger toezicht staat. Of de man nog door justitie vervolgd wordt, is nog onduidelijk. De link met het AZC werd zaterdagmiddag al vermoed door het gros van het winkelend publiek in Maarheeze. Een melding over een aanranding, gecombineerd met een verdachte uit Budel; dan weet men hier wel hoe laat het is.