Vernieuwde Oude Strijper Aa ‘echt goud’

LEENDERSTRIJP - Het beekdal van de Oude Strijper Aa tussen het Leenderbos, de Riesten en de Gastelsche Heide is compleet veranderd. Dat is goed voor de natuur, maar ook voor recreanten en de leerlingen van de lokale basisschool.

De werkzaamheden werden vrijdagmiddag officieel afgerond. Gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks) was er speciaal vanuit Den Bosch naar Leenderstrijp gekomen.

Ze was vooral onder de indruk van de samenwerking tussen de verschillende partijen: provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en de beide gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck.

,,Dit is echt goud. En dit smaakt naar meer. We moeten nu doorpakken, want er is in Brabant nog veel te doen”, zei Roijackers tijdens de feestelijke afronding van het project.

Beek kronkelt 2,5 kilometer door nieuwe natuur

De werkzaamheden hebben in totaal zo’n 2 miljoen euro gekost, exclusief de aankoop van gronden. De eerste plannen voor het gebiedje - dat in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck ligt - stammen uit 2010. Nu ruim tien jaar later is het voor een groot deel getransformeerd van landbouw naar natuur.

De Oude Strijper Aa is verlegd en kronkelt nu 2,5 kilometer door de nieuwe natuur. Maar ook richting de Belgische grens zijn oude vennen afgegraven; in totaal zo'n dertig hectare. Die plek dient nu als gigantisch reservoir voor regenwater.

Projectleider Hans Koekkoek van waterschap De Dommel: ,,Toen het in juli zo nat was, stond het helemaal vol. Het water zakt de grond in en zorgt ervoor dat de Oude Strijper Aa ook in de zomer vol blijft staan met water.”

Quote Beeksyste­men kunnen het bij hevige regenval soms flink voor de kiezen krijgen Hans Koekkoek , waterschap De Dommel

Dat bij hevige regenval landbouwpercelen in de omgeving onder lopen blijft een risico, vreest Koekkoek. ,,De akkerbouwpercelen liggen hier relatief hoog, maar beeksystemen kunnen het bij hevige regenval soms flink voor de kiezen krijgen.”

Picknicktafel, insectenhotel, vlonder en stapstenen

Op de plek waar het beekje in Leenderstrijp onder de Riesten stroomt, is een houten picknicktafel geplaatst, gemaakt van bomen uit het Leenderbos. Iets verderop liggen heuse stapstenen in de beek en vormt een robuuste vlonder een veilige haven bij eventueel hoogwater.

Nog verder stroomopwaarts is een insectenhotel gebouwd. En voor de echte natuurliefhebber zijn langs de beek wandelpaden aangelegd.

Het gebied is geadopteerd door de lokale basisschool en IVN Heeze-Leende en biedt een perfecte plek voor natuureducatie.