Vernieuwing als een frisse wind door Heezer Artiestenavonden

HEEZE - Carnavalsvereniging De Kraaienvangers in Heeze gaat door een verjongingsproces. In de frisse wind van vernieuwing krijgen ook de vier artiestenavonden een nieuw jasje. Onder de naam ‘HAA!’, kort voor Heezer Artiestenavonden, ervaren bezoekers nog altijd dezelfde kwaliteit.

Het besef dat verjonging of vernieuwing noodzakelijk was, lijkt na een paar jaar volledig doorgedrongen bij De Kraaienvangers. Zaterdagavond valt bij binnenkomst in de tent meteen de nieuwe aankleding op: de grote entree voelt op de een of andere manier als een stap vooruit in de tijd. De acts zijn grotendeels gelijk gebleven. Vier tonpraters vormen de affiche, lokale dans en muziek omlijsten de boel.

Compliment

In Heeze hebben de artiestenavonden niet echt een ‘lokaal’ gevoel. Dat is geen verwijt, eerder een compliment. Voor 13,50 euro verwacht je als bezoeker waar voor je geld. Marlon Kicken en Rob Scheepers zijn dat geld al waard, Rob Verschuren en Hans Keeris deden niet of nauwelijks voor hen onder. De tonpraters stelen in Heeze niet de show. Ze zijn de show.

Stinkende best

Wat in het verleden soms misging, maar zaterdagavond totaal niet, is dat iedereen met een (half) idee een podium had tijdens de avonden. Performen is een vak, dat bewijzen de top tonpraters elk jaar. Door daar te veel ‘amateurs’ tussen te zetten, creëer je als programmamakers een gat. De tonpraters gaan er niet beter door lijken. De hobbyisten wel slechter. Dat is niet fair voor deze performers, die hun stinkende best doen, en niet voor de bezoekers, die oprecht willen lachen.

Misten de avonden lokale inbreng? Een beetje wel: de avonden kunnen (moeten?) de lokale middenstand een beetje een spiegel voorhouden. Dat ontbrak nu. Maar met het publiek op de stoelen en muziek die door de meezingers niet meer te horen was, kun je gerust stellen dat de eerste HAA! een schot in de roos zijn.