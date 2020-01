Verplaatsing Jumbo Budel nog dit jaar van start

Sluiting pand Maarheeze na vondst hennepkwe­ke­rij

11:01 MAARHEEZE - Burgemeester Van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft besloten het perceel aan de Boekweitstraat 3 in Maarheeze tijdelijk te sluiten nadat door de politie in oktober 2019 een hennepkwekerij is aangetroffen.