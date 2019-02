Verrassende ontmoeting tussen pianobroers en EMM in Budel

Weer klap voor aandeel Nyrstar, lagere productie zinkfa­briek in Bu­del-Dor­plein

4 februari BUDEL - De resultaten van Nyrstar vallen slechter uit dan verwacht, heeft het concern bekend moeten maken. Publicatie van de precieze cijfers is uitgesteld tot eind april. De zinkfabriek in Budel-Dorplein zag zijn productie in het vierde kwartaal van vorig jaar dalen.