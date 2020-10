Vertrek voorzittersduo dorpsraad Leende in nevelen gehuld

LEENDE - Ger Geurts en Lia Liebregts zijn per direct gestopt als voorzittersduo van de dorpsraad in Leende. Wat de aanleiding voor de plotselinge split is willen de twee niet zeggen.

,,Er is gebleken dat er binnen de dorpsraad geen vertrouwen meer in ons is. Wij betreuren dit”, is de gezamenlijke reactie. Wat er precies speelt, daarover wil het duo geen uitlatingen doen. ,,Na overleg met Lia Liebregts hebben we besloten om geen verdere mededelingen te doen”, aldus Geurts.

De twee waren vanaf de oprichting in 2007 lid van de dorpsraad. In 2015 namen ze samen de voorzittershamer over van Paul Martens.

Werk dorpsraad wordt gecontinueerd

Bestuurslid Piet Lucassen wil ook niets kwijt over het vertrek van Geurts en Liebregts. ,,We hebben als bestuur afgesproken geen commentaar te geven”, zegt Lucassen. Wel wil hij kwijt dat het werk van de dorpsraad gecontinueerd wordt: ,,We zijn met zes mensen die de taken momenteel uitstekend kunnen uitvoeren.”

‘Dit is niet goed voor de dorpsraad en niet goed voor het dorp’

Oud-voorzitter Paul Martens betreurt de gang van zaken: ,,Spijtig. Dit is niet goed voor de dorpsraad, niet goed voor het dorp en niet goed voor het vele vrijwilligerswerk. Zo uit elkaar gaan is nooit leuk.”

Wat er precies aan de hand is, kan ook Martens niet vertellen: ,,Ik zit sinds vorig jaar niet meer aan de bestuurstafel. Vaak heeft het te maken met botsende karakters. De ene wil wat sneller actie dan de andere. Maar dat is speculeren.” Martens was twaalf jaar bestuurslid, waarvan vijf jaar als voorzitter. Vorig jaar nam hij afscheid.

Groot project De Schammert bijna klaar

De split tussen het duo en de dorpsraad komt op een opmerkelijk moment, net nu Leende een nieuw gemeenschapshuis heeft: De Schammert. De dorpsraad en ook Geurts en Liebregts hebben veel tijd en energie gestoken in het project dat nagenoeg klaar is.

Nu het voorzittersduo is gestopt, wordt het bestuur van de dorpsraad gevormd door secretaris Cor Heuijerjans, penningmeester Gerard de Jong en de bestuursleden Willem Heemskerk, Piet Lucassen, Henk Los en Coen Heijmans.

Eerste voortekenen

De eerste voortekenen dat het voorzittersduo en het overgebleven bestuur niet meer op één lijn zaten, waren deze zomer wellicht al te zien in de reactie vanuit Leende op de regionale energietransitie. Die reactie was opgesteld door vijf bestuursleden van de dorpsraad. De handtekeningen van Geurts en Liebregts stonden daar niet bij. De vijf uitten in dat kritische stuk hun zorgen over de impact van de energietransitie op de leefbaarheid in Heeze-Leende.