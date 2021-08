Vervallen schoolgebouw in Budel is een doorn in het oog: ‘Het begint met het gooien van een steentje’

ZOMERSERIEBUDEL - De St. Jozefschool, later basisschool De Kleine Wereld, was ooit het bruisend middelpunt van de eerste ‘nieuwe wijk’ in Budel. De laatste jaren is het leegstaande en vervallen schoolgebouw veel mensen een doorn in het oog.