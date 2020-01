‘VIC-terrein Sterksel ligt goed voor heideschapen’

Mogelijk sloop deel gemeente­huis Heeze voor gemeente­tuin

9:31 HEEZE - Het is een lang gekoesterde wens: dat het langgerekte centrum van Heeze minder overkomt als een doorgaande route en meer als een plek die uitnodigt om de auto of fiets weg te zetten en er een tijdje prettig te verpozen. De gemeente is bezig met een plan daarvoor.