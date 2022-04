Vier lintjes Cranendonck verdeeld in Budel, Dorplein, Maarheeze en Soerendonk

Tjeu Cox (70) uit Budel-Dorplein is onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Via de werkgroep Leefbaarheid Dorplein en Buurtplatform Dorplein Uniek heeft hij zich jarenlang ingezet voor zijn dorp. Als een van de initiatiefnemers van actiegroep Behoud Gemeentehuis wist hij tien jaar geleden De Schakel te redden van de sloophamer. Cox was in 1972 medeoprichter van carnavalsvereniging De Lolboksen waar hij nu nog altijd bestuurslid is. Hij was ook enkele jaren lid van het bestuur van basisschool St. Andreas.

Maarheezenaar Harrie van Horne (81) is in zijn woonplaats coördinator van de Stichting Goede Doelen Week. Het kersverse Lid in de Orde van Oranje-Nassau was lang bestuurslid van de Seniorenvereniging Maarheeze waar hij zich nog altijd inzet als ouderenadviseur en als vraagbaak bij het invullen van belastinggegevens. Van Horne was ook mede-initiatiefnemer van Ontmoetingscentrum St. Josephschool, beter bekend als Onze School. Nu is hij er beheerder en lid van het klusteam. De Maarheezenaar zette zich ook 25 jaar in voor de Gertrudiskerk.

Ronnie Ras (51) uit Soerendonk voelt zich al jarenlang als een vis in het water bij de Cranendonckse Zwem-Club. Hij organiseert er onder meer het weekendkamp en de clubkampioenschappen. Hij is ook bondsfunctionaris voor de Reddingsbrigade Nederland. Hij is in zijn woonplaats verder actief voor het Sint-Jansgilde waarvoor hij onder meer de Fiets3daagse heeft opgezet. Bij carnavalsvereniging De Roesdonkers is hij actief in de kiencommissie en bij de prinsverkiezing. Ras is onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Als meer dan vijftig jaar is Lies Staals-Huybens (84) uit Budel vrijwilliger bij de Zonnebloem. Ze staat al die jaren klaar voor Budelse ouderen met lichamelijke beperkingen; ze maakt een praatje met ze of neemt ze mee naar activiteiten van de Zonnebloem. Ze zorgt bovendien voor het reilen en zeilen van de vereniging en is aanspreekpunt voor andere vrijwilligers. Daarnaast is ze al ruim twintig jaar vrijwilliger bij zorgcentrum Mariënburght in Budel. Staals is onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.