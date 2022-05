Vier van de vijf partijen zetten krabbel onder raadsagenda Cranendonck

CRANENDONCK - De raadsagenda voor de komende vier jaar is door vier van de vijf Cranendonckse partijen ondertekend. Pro6 heeft dat niet gedaan: de formulering over de toekomst van het azc blijkt een splijtzwam te zijn.

Pro6 steunt wel het overgrote deel van de afspraken die gemaakt zijn. De partij was tot het laatst toe betrokken bij de gesprekken over de raadsagenda. Hierin staan vooral zaken die de komende vier jaar aangepakt moeten gaan worden.

Quote Onderwer­pen zijn vooraf niet dichtgetim­merd. Op deze manier kunnen we best vaak wisselende meerderhe­den krijgen Carry van Rooij, Elan

In de agenda staan zaken opgesomd om het college op hoofdlijnen richting te geven over onderwerpen waarmee college en raad aan de slag moeten. Het college moet die onderwerpen verder uitwerken. ,,En daarna krijgen we de discussie in de raad. Onderwerpen zijn vooraf niet dichtgetimmerd. We denken ook niet in termen van coalitie en oppositie. Op deze manier kunnen we best vaak wisselende meerderheden krijgen”, aldus Elan-voorman Carry van Rooij, die de gesprekken over de raadsagenda leidde.

Pro6 niet eens met azc-standpunt

Dat Pro6 de raadsagenda niet ondertekend heeft, betekent niet dat de partij zich hiervan distantieert. ,,Het is een agenda waar we veel punten van Pro6 in zien terugkomen en hier zijn we trots op. We ondersteunen de raadsagenda behalve op het punt van het azc. Wij wilden dat anders geformuleerd hebben”, aldus Bart Kraaijvanger (Pro6).

Quote Enkele andere partijen vonden dat we de stemverkla­ring anders moesten formuleren, maar daar gaan zij niet over Bart Kraaijvanger, Pro6

Hij legt uit dat er gedoe ontstond, nadat Pro6 bij de publicatie in huis-aan-huisblad HAC een eigen stemverklaring op dit punt wilde toevoegen. ,,Enkele andere partijen vonden dat we die anders moesten formuleren, maar daar gaan zij niet over. Toen we geen overeenstemming konden bereiken, hebben we besloten de raadsagenda dan maar niet te ondertekenen”, zegt Kraaijvanger.

Over tal van onderwerpen zijn de vijf betrokken partijen het wel eens. Zo willen de partijen dat op het gebied van bouwen en wonen alle wettelijke mogelijkheden benut worden om eigen inwoners voorrang te geven. Ook moeten kopers van woningen daar zelf gaan wonen. Er moet daarnaast vaart gemaakt worden met plannen voor een goede afwikkeling van vrachtverkeer binnen de kernen.

Duidelijkheid omtrent gemeenschapshuizen

Uiterlijk in 2023 moet helder zijn hoe de toekomst van de gemeenschapshuizen in Gastel en Budel-Dorplein er uitziet. De nieuwe raad wil ook aan de slag met een noodzakelijke renovatie van De Smeltkroes in Maarheeze. Op bedrijventerreinen mag geen nieuwe grootschalige of vervuilende industrie komen. De plannen voor De Baronie moeten voortvarend worden aangepakt.

Inwoner kan reacties sturen

De volledige raadsagenda staat op de cranendonck.nl. Reacties op de voorgenomen plannen kunnen voor 12 juni worden gestuurd naar gemeenteraad@cranendonck.nl. ,,Mocht blijken dat we echt dingen vergeten zijn, dan kunnen we die nog opnemen in de agenda en de overige opmerkingen kunnen door het college worden meegenomen bij de uitwerking van voorstellen”, aldus Van Rooij.