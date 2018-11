Villa des Beaux Arts in Heeze sluit deuren na overlast

Zorgambu­lan­ce voor verwarden in heel Brabant

29 november HELMOND/EINDHOVEN - De provincie Noord-Brabant beschikt vanaf 1 januari over een sluitend netwerk van ‘zorgambulances’ voor vervoer van mensen met verward gedrag. In de negen regionale ambulanceposten worden elf wagens gestationeerd die eruit zien als een gewone ambulance. De bemanning is getraind in de omgang met verwarden.