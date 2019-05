Visie moet Baronie van Cranendonck eindelijk vorm geven

Het heeft even geduurd, maar daar zijn ze dan eindelijk: de nieuwe plannen voor het gebied in Soerendonk waar ooit Hof van Cranendonck had moeten verrijzen. Sinds het uiteenvallen van dat project van Leo van Gansewinkel in 2014 had de gemeente Cranendonck grote moeite met een nieuwe concrete invulling van het kansrijke natuurgebied de Baronie van Cranendonck. Er volgden info-avonden, wisselingen in de politiek, vertrekkende projectleiders en terugtrekkende initiatiefnemers. Hiertoe heeft de gemeenteraad besloten om een visie op te stellen, die als basis dient voor het hele gebied en waaraan een concrete invulling gekoppeld kan worden. Die visie moet richting geven aan gebiedsontwikkeling in de Baronie van Cranendonck .