Vloeibaar asfalt gedumpt op parkeerplaats Leenderbos in Leende

Crowdfun­ding om vleugel in Cantine in Dorplein terug te krijgen

16:45 BUDEL-DORPLEIN - Stichting De Parels wil niet alleen het theater in De Cantine in Budel-Dorplein in zijn volle glorie terugbrengen, maar ook de antieke Ibach kamervleugel die er decennialang stond. Hiervoor start ze een crowdfundingsactie.