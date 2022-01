Voedingscoach Jeanne van Loo uit Heeze schrijft boek: ‘Lijnen? Houd jezelf eerst een spiegel voor’

HEEZE - Nooit meer lijnen is het eerste boek van voedingscoach Jeanne van de Loo uit Heeze. Lezers hoeven geen voorgekauwde recepten en weekschema’s te verwachten in het werkboek, dat binnenkort verschijnt. Ze kunnen er wel mee aan de slag, maar vooral met hun eigen gedachten en gedrag.

In het begin van het nieuwe jaar staan veel goede voornemens in het teken van de strijd tegen de (kerst)kilo’s. Dieetboeken en apps over gezond koken en eten worden in deze periode massaal verslonden. Ook van voedingscoach Jeanne van de Loo uit Heeze rolt er deze maand een boek van de drukpers.

Minder stress, meer energie

Om misverstanden te voorkomen, Nooit meer lijnen is niet het zoveelste dieetboek vol recepten en prachtige foto’s. ,,Het is een informatief werkboek waarmee ik mensen op weg wil helpen naar een gezonde leefstijl. Dit zorgt niet alleen voor een goed gewicht, maar ook voor minder stress, meer energie en meer rust”, vertelt Van de Loo.

Nooit meer lijnen is gebaseerd op het programma dat ze heeft ontwikkeld voor haar praktijk Goed Gewicht. ,,In 2022 ben ik twintig jaar werkzaam als voedingscoach. Dat leek me een goed moment voor mijn eerste boek. Bovendien kreeg ik uit meerdere hoeken de vraag mijn kennis te delen.”

Ook corona speelde een rol bij de totstandkoming van het boek. Zo kon Van de Loo haar klanten tijdens de eerste lockdown alleen online bijstaan. ,,De pandemie heeft het belang van een gezond eetpatroon daarnaast nog eens extra onderstreept. Het is ook een periode waarin mensen onder meer uit stress of verveling meer en of ongezonder zijn gaan eten.”

Zelf aan de slag gaan

Het honderd pagina’s tellende werkboek biedt lezers handvaten voor het aanpassen van hun eetgedrag. Van de Loo: ,,Ik heb geprobeerd een toegankelijk boek te schrijven, zonder allerlei grafieken en wetenschappelijke termen. Onder meer met oefeningen en opdrachten wil ik mensen prikkelen om zelf aan de slag te gaan, maar ik schrijf niemand iets voor.”

Quote Vraag jezelf eerst af hoe bepaald eetgedrag tot stand is gekomen Jeanne van de Loo,, voedingscoach

In de strijd tegen de kilo’s zijn bewustwording en een gedegen voorbereiding belangrijk. ,,Het is prima om het nieuwe jaar te beginnen met lijnen, maar vaak gaat dat gepaard met een gevoel van moeten‘’, weet de voedingscoach. ,,Mensen houden het daardoor niet lang vol en vallen na een paar weken weer terug in het oude patroon. Het is belangrijk dat ze er echt klaar voor zijn. Je moet jezelf eerst een spiegel voorhouden en de vraag stellen hoe een bepaald eetgedrag tot stand is gekomen. Pas dan kun je nieuwe paadjes in je brein creëren.”

Verdiepen in voedsel

Volgens Van de Loo helpt het daarbij als mensen met aandacht leren eten en zich meer in hun voedsel zouden verdiepen. ,,Dat doe je onder meer door goed te kijken, voelen, ruiken en proeven. Mensen mogen van mij alles eten. Maar wel zo veel mogelijk puur, natuurlijk eten, zonder allerlei fratsen. Trek geen pakjes open, maar maak zo vaak als kan alles zelf. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.”

In het boek staan daarom ook tips voor een boodschappenlijst. En als er mensen zijn die toch met recepten in de weer willen, dan kunnen ze daarvoor de link in het boek gebruiken.

Nooit meer lijnen verschijnt naar verwachting eind deze maand. Het boek (A4-formaat, fullcolour) kost 23,95 euro en is te koop bij Boekhandel Lektura op Jan Deckersstraat 19a in Heeze. Meer info: goedgewicht.eu.