Voedsel verbroedert bij vrijheidsfestival in Heeze

HEEZE - Voor het eerst in vijftien jaar verzorgden verschillende organisaties een bevrijdingsfestival in Heeze. In de tuin van het gemeentehuis was het festival gisteren een viering van diverse culturen.

Drie sfeerpleinen waren ingericht in de tuin. Er stonden voorwerpen en voertuigen tentoongesteld en er liepen mannen in uniform rond. Bezoekers konden proeven uit de keukens van de bijna twintig nationaliteiten die de gemeente Heeze-Leende rijk is.

De jeugd kon zich uitleven op springkussens en achter in de tuin toonden lokale bierbrouwers hun waar. Later in de middag en ’s avonds verschoven de festiviteiten richting de bar.

Festivalcoördinator Wim van Ekelen: ,,Ik hoorde eens hoeveel immigranten onze gemeente heeft. Dat waren er 120. Ik dacht: waarom zie ik hen nooit? Dat is niet goed.” Hij besloot dat de sleutel tot verbinding, tot integratie, in de muziek lag. ,,Ik dacht: muziek verbindt, we moeten samen muziek maken. Toen kwam ik er achter hoe weinig mensen een instrument bespelen.”

Máár: iedereen eet. De Rotary Club waar Van Ekelen deel van uitmaakt zamelt sinds een paar jaar geld in voor het Multiculinair Festival in Heeze, dat eens per twee jaar plaatsvindt. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk faciliteren het feest, waarbij gezinnen met een migrantenachterkomst koken voor bewoners die hen nog niet kennen. Dit jaar werd het festival geïntegreerd met het bevrijdingsfeest, een logische match.

,,Mensen reageren altijd heel positief op de kennismaking met deze nieuwe Nederlanders. Ze merken: hé, die mensen zijn eigenlijk hartstikke aardig.”