Voedselbank Weert start uitgiftepunt bij voetbalclub SV Budel

BUDEL - Cranendonckse huishoudens die afhankelijk zijn van de voedselbank kunnen vanaf vrijdag 6 augustus dichter bij huis terecht. Dan wordt bij voetbalclub SV Budel een uitgiftepunt van de voedselbank in Weert in gebruik genomen.

Inwoners van Cranendonck moeten nu nog naar Weert of Valkenswaard voor het ophalen van een voedselpakket. Maar voor de meeste Cranendonckse gezinnen is de afstand naar de voedselbanken in deze plaatsen te groot.

Ria Zincken, voorzitter van Stichting Voedselbank Weert, is blij met het nieuwe uitgiftepunt op het sportpark in Budel: ,,Alle randvoorwaarden zijn daar aanwezig. Een half uur in de kantine van de voetbalclub is al voldoende voor een uitgiftepunt. Verder is er een bushalte in de buurt en mensen kunnen er redelijk anoniem naar binnenlopen.” Een bijkomend voordeel is dat er bij de voetbalclub geen huur hoeft te worden betaald.

Op dit moment maken ongeveer twintig Cranendonckse huishoudens gebruik van de voedselbank in Weert. Zincken verwacht dat de nieuwe dependance bijdraagt aan een grotere naamsbekendheid in de Brabantse buurgemeente: ,,We hopen dat we daardoor mensen kunnen bereiken die eerder onder de radar bleven, maar ook recht hebben op hulp.”

Voedselpakket

Alleenstaanden met een maximaal besteedbaar inkomen van 230 euro per maand komen in aanmerking voor een voedselpakket. Voor gezinnen gelden andere bedragen.

Een groep vrijwilligers nam in 2017 geleden het initiatief voor een zelfstandige voedselbank in de gemeente Cranendonck. Omdat de zoektocht naar een geschikte locatie moeizamer verliep dan verwacht werden de ambities bijgesteld. Ook een dependance-constructie met Weert werd destijds overwogen.

Vier jaar later komt het uitgiftepunt er alsnog. SV Budel-bestuurslid Bart Hovens: ,,Het balletje is gaan rollen nadat de sociaal makelaar in Budel contact met ons had gezocht. Door het uitgiftepunt in onze kantine hoeven mensen niet meer naar Weert. Wij zijn blij dat we daar als grootste vereniging van Cranendonck een steentje aan kunnen bijdragen.”

Sociaal-maatschappelijke projecten

De voetbalclub wil zich ook gaan richten op andere sociaal-maatschappelijke projecten. Hovens: ,,Voor corona waren we bezig met het opzetten van activiteiten om zo’n 30 tot 50 kinderen van het azc in Budel bij ons te laten voetballen. We willen dit initiatief weer zo snel mogelijk oppakken.”

Het uitgiftepunt start met twee vrijwilligers uit de gemeente Cranendonck. ,,Daardoor zien de bezoekers telkens een vast gezicht en voelt alles een beetje vertrouwd”, vertelt Carrie van Hoef, coördinator Vrijwilligerscentrale Cranendonck.

Budel is de derde plaats met een uitgiftepunt van de Stichting Voedselbank Weert. Drie jaar geleden startte de stichting een dependance in gemeente Nederweert. Zincken: ,,Ook daar zijn we begonnen in de kantine van een voetbalclub.”