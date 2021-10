Vogelaars kunnen weer ongezien observeren in nieuwe hut in Soerendonks Goor

SOERENDONK - Natuurgebied het Soerendonks Goor in het Leenderbos heeft weer een vogelkijkhut. De vorige hut stond er 25 jaar, was versleten en aan vervanging toe. Vogelaars kunnen weer ongezien vogels observeren.

De vogelkijkhut met de naam ‘How ut Moi’, heeft Staatsbosbeheer laten maken van hout uit het eigen Leenderbos. ,,Daarvoor zijn sterke en duurzame houtsoorten als eiken en douglas voor gebruikt. De hut is wel door een gespecialiseerd bedrijf gemaakt’’, vertelt boswachter Erik Schram, die het project geïnitieerd heeft.

Quote De hut heeft geen achterzij­de. Dat is om te voorkomen dat we daar hangjeugd in krijgen Erik Schram

De hut ziet er anders uit dan de vorige: die heeft geen achterzijde. ,,Dat is om te voorkomen dat we daar hangjeugd in krijgen. Zo is vanaf de weg goed te zien wat er gebeurt’’, zegt Schram.

Ook hebben de drie wanden diverse kijkgaten. ,,Ik wilde graag dat er vanaf alle kanten vogels bekeken kunnen worden’’, aldus Schram.

Minder geoefende liefhebbers

De hut is nog niet helemaal gereed. Er komt nog een vloertje in, er komt een infobord en een plaat met afbeeldingen van de meest voorkomende vogels in het gebied, waardoor het voor de minder geoefende vogelliefhebbers ook mogelijk wordt de diverse soorten te benoemen.

Vanwege het nog wat warme weer is er nog geen sprake van grote groepen trekvogels. ,,Zodra het wat kouder wordt, komt ook de vogeltrek op gang en dan gaan we diverse soorten eenden zien, wintertalingen en tal van andere vogels’’, licht Schram toe.

Het bleef toch te nat

Het Goor is een geliefde plek voor een tussenstop voor trekvogels. Behalve de vogelkijkhut wordt er in het Goor ook aan natuurherstel gedaan. Vroeger was dit al moerassig gebied. In 1957 is geprobeerd om het droog te maken voor landbouwgrond, maar het bleef toch te nat. Nu wordt het gebied weer in de oude staat teruggebracht.

Graafmachines hebben pakweg 20 centimeter van de grond afgeschraapt. Daardoor komt het water na afronding van het project ook wat dichter bij de kijkhut. Verder liggen er rond de grote waterplas nog enkele afgescheiden waterplasjes. Een deel van het overtollige zand wordt gebruikt om de walletjes tussen de grote plas en de kleine plasjes wat op te hogen.

Quote We willen niet dat het water van die kleinere plassen vermengt met het water van de grote plas Erik Schram

,,In de grote plas hebben we heel voedselrijk water, de kleine plassen worden gevuld met kwelwater. Dat trekt weer andere vogels. Daarom willen we niet dat het water van die kleinere plassen vermengt met het water van de grote plas.’’

Langs het water zijn ook paddenschermen aangelegd. Dit om te voorkomen dat amfibieën bij de oversteek naar het natuurgebied aan de overzijde van de weg worden doodgereden. Padden, kikkers en salamanders lopen hier langs af en vallen uiteindelijk in een emmer. Die dieren worden dagelijks door leden van IVN Cranendonck op een andere plek in het gebied weer vrijgelaten. Het IVN zorgt ook voor het onderhoud van de vogelkijkhut.

Volledig scherm De nieuwe vogelkijkhut ‘How ut Moi’ bij het Goor in het Leenderbos. © Jen Mansvelt