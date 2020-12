Vogelkijkhut op Strabrachtse Heide

HEEZE - Staatsbosbeheer wil vlakbij natuurpoort De Plaetse in Heeze een vogelkijkhut bouwen. Via een online inzamelingsactie is al bijna tweederde van het totale budget binnen.

De teller staat op ruim 15.000 euro. Het richtbedrag om de vogelkijkhut ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is gesteld op 25.000 euro. ,,Het gaat redelijk goed”, zegt mede-initiatiefnemer Erik Schram van Staatsbosbeheer. Hij heeft het plan voor de hut samen met zijn collega-boswachter Jap Smits opgepakt.

De bouwvergunning is inmiddels rond en als de inzamelingsactie zo goed blijft lopen, moet de vogelkijkhut er komend jaar al staan.

Het nieuwe onderkomen voor de vogelspotter is gepland aan de Mierlobaan in Heeze, vlakbij natuurpoort De Plaetse. Schram: ,,Een uitstekende plek om naar vogels te kijken. Bovendien is de hut straks via een wandelpad goed bereikbaar.”

Onderdeel van natuureducatietochten

Het gebouwtje wordt ingepast in het landschap. De bedoeling is dat het onderhoudsarm wordt vervaardigd met beton en cortenstaal. De oppervlakte is ongeveer 18 tot 20 vierkante meter. Behalve voor de individuele spotter is het ook geschikt voor groepen. Volgens Schram moet de vogelkijkhut onderdeel worden van de natuureducatietochten, ook voor de jeugd.

Behalve de reguliere vogels hebben ook zeldzame soorten hun leefgebied op de Strabrechtse Heide zoals de nachtzwaluw, zwarte ooievaar, blauwborst en de raaf. In het voor- en najaar strijken er kraanvogels en klapeksters neer.

Eerder twee schuilhutten gerealiseerd

Dat voor de realisatie een inzamelingsactie moet worden opgestart is niet uitzonderlijk, zegt Schram: ,,Het is een zogeheten recreatie-plus voorziening waarvoor vanuit Staatsbosbeheer geen geld beschikbaar wordt gesteld. Dan moet je creatief worden. Vandaar dat we het geld met een actie via Stichting Buitenfonds willen binnenhalen.

Het is het derde project in 2,5 jaar waarbij Schram is betrokken. Eerder lukte het hem om via eenzelfde inzamelingsacties twee schuilhutten te bouwen in het Leenderbos.

Volledig scherm Schetsen van de vogelkijkhut. © @Erik Schram