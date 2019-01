‘Volwassen’ Jeugdbuk Budel viert 22-jarig jubileum

Bij de leden van De Jeugdbuk zit het carnavals-dna in hun bloed. Veel van hun ouders waren lid van de carnavalsverenigingen Onbesnut en De Schoemhappers. De eerste zelfstandige stapjes werden in 1997 gezet in de jeugdoptocht van de Buulder Buk. ,,We zijn begonnen toen we in groep 8 van basisschool St. Anna zaten’’, vertelt voorzitter Jeroen Kuipers. Van een skelter werd een trein gemaakt. Het bouwsel werd ineens actueel doordat er een in Budel-Schoot een trein ontspoorde. Kuipers: ,,Ons motto was: ‘Willie lachen os krom, die van ons valt niet om’.’’