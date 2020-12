Voor even een voetbalprof bij RKSV Sterksel

TERUG IN HET NIEUWSSTERKSEL - Leven als voetbal­prof. Wie droomt er niet van? Voor de spelers van RKSV Sterksel kwam deze droom even uit na een sponsordeal met Zalando.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakte Zalando het Sterkselse vaandelteam drie weken lang het middelpunt van de campagne ‘Scoor met stijl’. Voor de club uit de kelder van het amateurvoetbal werden het drie weken om nooit te vergeten.

De spelers van de vijfdeklasser gingen voor even door het leven als echte voetbalprofs, met een heuse spelersbus, fotoshoots, billboards en tweedelige clubkostuums. Zelfs sterrenkapper Hanni Hanna werd ingevlogen om de complete selectie een nieuw kapsel aan te meten. Een clinic van oud-profs moest de spelers ook op sportief gebied vooruithelpen.

Het klapstuk van de campagne was de wedstrijd tegen het RTL-sterrenteam, die helaas voor de Sterkselnaren zonder publiek werd gespeeld. Ondanks de aanwezigheid van oud Oranje-internationals als Michael Mols en Sander Westerveld werd er een klinkende 6-2 zege behaald.

Bestuurslid Mart Smolders, verantwoordelijk voor de sponsorzaken, viel eind 2019 met zijn neus in de boter toen een reclamebureau contact zocht met de Sterkselse club. Smolders: ,,De campagne heeft voor een enorme boost van het moreel gezorgd. Niet alleen bij het eerste elftal, maar ook bij de overige leden. Iedereen is enorm trots op de club. Ook het dorp is op de kaart gezet.”

Stroomversnelling

Het Zalando-effect ijlt nog altijd na. Het aantal leden, dat ook voor de samenwerking al in de lift zat, is inmiddels gestegen tot boven de 250. Smolders: ,,Heel veel dingen liepen al. Zo keerden verschillende bekende gezichten eerder dit jaar terug op het oude nest. Wel heeft de sponsordeal een aantal zaken in een stroomversnelling gebracht.”

Na de Zalando-campagne boden voetballers uit de hele regio zich aan bij de dorpsclub. Smolders: ,,Omdat we op zoek zijn naar spelers met een sterke binding met Sterksel moesten we verschillende mensen teleurstellen. Wij willen niks forceren. We zijn heel tevreden als het eerste team goed meedraait in de vijfde klasse.”

Alle aandacht leverde de club flink wat nieuwe sponsoren op. Smolders: ,,Ik denk dat het aantal met 20 tot 30 procent is toegenomen. Nu is het zaak om in de picture te blijven.”

Agrarische sector

Daarbij mikt de voetbalclub onder meer op de agrarische sector. Hierbij spiegelt de club zich een beetje aan PSV, die met ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’ op het shirt speelt. Smolders: ,,De agrarische sector is een belangrijke economische drager in Sterksel. We willen daarom graag iets opzetten met lokale boeren en hun toeleveranciers.”

Doordat de viering van het 75-jarig bestaan door corona grotendeels in het water viel, was het Zalando-avontuur een mooie opsteker voor de club. De jubileumfestiviteiten worden, mits de coronasituatie het toelaat, verplaatst naar september 2021. Ondertussen geniet Smolders nog volop na: ,,Hoe vaak komt het voor dat je als amateurclub te maken krijgt met de manager van een sterrenkapper? Het is alleen jammer dat we door corona weinig anekdotes konden uitwisselen in de clubkantine.”