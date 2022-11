‘Voor mij is de voorstelling in de eerste plaats een eerbetoon’: Cranendonck vertelt coronaverhalen

Voor de podcasts interviewde Corinne Heyrman vijftien Cranendonckers over hun corona-ervaringen. Regisseuse en theatermaker Ellen ten Haken zette de interviews om in drie aktes: ‘9 maart 2020’, ‘Covidlover’ en ‘Een hommage’. De theatervoorstelling toont de verschillende gezichten van corona en de grote impact ervan op de Cranendonckse samenleving.

Quote Het is geen voorstel­ling waar je met droge ogen naar kan kijken Burgemeester Van Kessel

De voorstelling zou eind 2021 in première gaan, maar oplopende coronacijfers gooiden toen roet in het eten. In september werden de repetities hervat. Afgelopen zaterdag vond de eerste doorloop plaats. ,,Het is de eerste keer dat we allemaal samen repeteren. De vorige keer zijn wij daar niet aan toegekomen. Dat was best even slikken”, vertelt Ten Haken.

Van echtpaar naar uitvaartverzorger

Op de planken staan het echtpaar Jan Vlassak en Gonny Goertz, kunstenaar Florence Husen, uitvaartverzorger Martin Horst en Paula Kunnen. Zij vertellen vanuit hun eigen perspectief en ervaringen over corona. De verhalen van andere inwoners, waaronder burgemeester Roland van Kessel, worden verteld door de acteurs Ceciel van Deursen-van Himbergen, Bep van Buul, Dennis Roosenberg en Zoya Vranovsky.

Van Kessel, zaterdag aanwezig bij de doorloop, kan heel goed begrijpen dat bij de repetities soms tranen vloeien. ,,Het is geen voorstelling waar je met droge ogen naar kan kijken. Corona is bij veel mensen naar de achtergrond verdwenen, maar als je de voorstelling ziet, dan grijpt het je direct weer aan. Het is daarom goed dat mensen er na afloop met elkaar over kunnen praten”, aldus Van Kessel, die zich vanwege zijn drukke agenda moest verontschuldigen voor de tweede repetitieronde.

Goed om af en toe stil te staan bij de gebeurtenissen

,,De verhalen zijn allemaal heel herkenbaar”, vertelt Paula Kunnen, die haar partner verloor. Hij was de eerste inwoner van Maarheeze die aan het virus overleed. Kunnen: ,,Voor mij is de voorstelling in de eerste plaats een eerbetoon. Dat was toen niet mogelijk.”

,,Het is goed dat alles weer door kan gaan, maar het is ook belangrijk om af en toe stil te staan bij wat er is gebeurd”, vertelt Gonny Goertz. Zij en haar man Jan Vlassak liepen het coronavirus op tijdens een skivakantie. Ze belandden uiteindelijk allebei in het ziekenhuis.

Een infectie zorgde bij Vlassak vervolgens voor een lange nasleep. Mensen kunnen ook iets leren van de pandemie, aldus Vlassak. ,,Corona heeft bij ons voor nieuwe inzichten gezorgd. We hebben ons huis verkocht en ik ben minder gaan werken.” Goertz: ,,Ook zijn we nog meer tot elkaar gekomen.”

Lachen mag ook, naast de tranen

Er is ook ruimte voor humor. Daardoor is het een voorstelling met een lach en een traan, aldus Ceciel van Deursen-van Himbergen, die het verhaal van de burgemeester vertelt.

De theatervoorstelling Coronamonologen gaat op donderdag 24 november in première in De Reinder in Budel-Schoot. Daarna zijn er voorstellingen op vrijdag 25 november in De Borgh in Budel en op zondag 27 november in De Smeltkroes in Maarheeze. Aanvang telkens 20.00 uur. Na afloop is het voor bezoekers mogelijk om hun persoonlijke verhaal te delen. Kaarten via rickraakt.nl/coronamonologen, theaterdeborgh.nl en aan de kassa.